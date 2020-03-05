Всем хорошего дня! Смешные анекдоты 5 марта

Муж c женой идут мимо ювелирного магазина.
Жена мужу:
- Как тебе не стыдно, я в одних серьгаx уже 5-й год хожу!
Муж:
- Может тебе мои носки показать?!
Утро в деревне.
Желающий поспать еще, Василий валенком перевел петуха на час попозже.
- Не понимаю людей, которые не задумываясь делают гадости. Лично я всегда задумываюсь и все тщательно планирую!
Человек в костюме выглядит очень успешным... до тех пор, пока ты не узнаешь, что он работает на человека, одетого в тенниску и джинсы.
- Играл на компе в рыбалку. Поставил РЕАЛИСТИЧНОСТЬ на максимум. В итоге два часа тупо просидел перед экраном. Не клевало.