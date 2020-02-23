Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 23 февраля

1 - Моей первой учительнице было за 70. Мои папа и мама и еще несколько родителей сами у нее учились когда-то. Однажды она сказала со вздохом: Учишь их, учишь, а через 20 лет возвращается ушастая копия и снова, как с чистой доски!

2 - Как отличить дурака от умного? - Легко — просто скажите человеку, что он дурак. Если он умный, то просто согласится, а если дурак, то начнет спорить и доказывать, что он не дурак.

3 - Что ваша рука делает в моем кармане? - Ищет спички. - Могли бы попросить. - Я постеснялся. Жена говорит мужу: - Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке. Муж обалдев спрашивает: - Водку-то зачем?! - Ты со своей водкой уже все мозги пропил-я же говорю: вот кусок мяса, поджаришь на сковородке!