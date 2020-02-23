Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 23 февраля

- Моей первой учительнице было за 70. Мои папа и мама и еще несколько родителей сами у нее учились когда-то. Однажды она сказала со вздохом: Учишь их, учишь, а через 20 лет возвращается ушастая копия и снова, как с чистой доски!
- Как отличить дурака от умного?
- Легко — просто скажите человеку, что он дурак. Если он умный, то просто согласится, а если дурак, то начнет спорить и доказывать, что он не дурак.
- Что ваша рука делает в моем кармане?
- Ищет спички.
- Могли бы попросить.
- Я постеснялся.
Жена говорит мужу:
- Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке.
Муж обалдев спрашивает:
- Водку-то зачем?!
- Ты со своей водкой уже все мозги пропил-я же говорю: вот кусок мяса, поджаришь на сковородке!
Вчера был ограблен сексшоп. Судя по украденному, грабительница была одна, ...много лет одна.