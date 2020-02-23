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Воскресенье, 23.02.2020
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Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 23 февраля

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Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 23 февраля
11:00 Сегодня Телеграф

С нашими анекдотами Ваше настроение будет просто отличным!

  • 1

    - Моей первой учительнице было за 70. Мои папа и мама и еще несколько родителей сами у нее учились когда-то. Однажды она сказала со вздохом: Учишь их, учишь, а через 20 лет возвращается ушастая копия и снова, как с чистой доски!

  • 2

    - Как отличить дурака от умного?

    - Легко — просто скажите человеку, что он дурак. Если он умный, то просто согласится, а если дурак, то начнет спорить и доказывать, что он не дурак.

  • 3

    - Что ваша рука делает в моем кармане?

    - Ищет спички.

    - Могли бы попросить.

    - Я постеснялся.

    Жена говорит мужу:

    - Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке.

    Муж обалдев спрашивает:

    - Водку-то зачем?!

    - Ты со своей водкой уже все мозги пропил-я же говорю: вот кусок мяса, поджаришь на сковородке!

  • 4

    Вчера был ограблен сексшоп. Судя по украденному, грабительница была одна, ...много лет одна.

Добрейшее утречко: забавные анекдоты 23 февраля

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