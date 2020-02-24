Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

Настройтесь на веселье в этот день: забавные анекдоты 24 февраля

Смотрите фото (5)
Настройтесь на веселье в этот день: забавные анекдоты 24 февраля
11:02 Сегодня Телеграф

Для наших читателей представлена свежая подборка уморительных анекдотов!

  • 1

    Когда мы делаем уроки с ребёнком, я сижу как депутат: ничего не понимаю, но лицо умное!

  • 2

    - Вот скажи, Ирка, у тебя есть недостатки?

    - Масса…

    - А какие именно?

    - Я же сказала… масса.

  • 3

    Мадонне 55, ее парню 22. Тине Тернер 75, ее парню 40. Мэрайя Кэри 44, ее мужу 32. Всё ещё одинока? Расслабься, твой парень ещё не родился.

    С головой не обязательно дружить. Вот у меня с ней чисто деловые отношения: я ее кормлю, а она думает.

  • 4

    Муж долго спорит с женой. Потом, измученный, сдается:

    - Ладно, пусть будет по-твоему...

    - Поздно! Я уже передумала!

Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 23 февраля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 24 февраля, Анекдоты 24 февраля, Анекдоты на день 24 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
03 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 "Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Украина готова к возможному выявлению коронавируса
Украина готова к возможному выявлению коронавируса
Тарас Тополя раскритиковал победителей нацотбра на &quot;Евровидение&quot;
Тарас Тополя раскритиковал победителей нацотбра на "Евровидение"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь