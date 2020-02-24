Настройтесь на веселье в этот день: забавные анекдоты 24 февраля

Когда мы делаем уроки с ребёнком, я сижу как депутат: ничего не понимаю, но лицо умное!
- Вот скажи, Ирка, у тебя есть недостатки?
- Масса…
- А какие именно?
- Я же сказала… масса.
Мадонне 55, ее парню 22. Тине Тернер 75, ее парню 40. Мэрайя Кэри 44, ее мужу 32. Всё ещё одинока? Расслабься, твой парень ещё не родился.
С головой не обязательно дружить. Вот у меня с ней чисто деловые отношения: я ее кормлю, а она думает.
Муж долго спорит с женой. Потом, измученный, сдается:
- Ладно, пусть будет по-твоему...
- Поздно! Я уже передумала!