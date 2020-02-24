Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты 24 февраля

- Я летом в Испании отдыхал. Дикарем! Пятизвездочный отель, бассейн, корты...
- А почему дикарем?!
- А ты бы видел, как я себя там вел.
Трагедия мужчин: одни женщины не по душе, другие - не по зубам, а третьи - не по карману!!!
Проблема современной моды - натянуть мини-юбку на макси-попу…
Подруги разговаривают:
- Что такая грустная?
- Вчера вхожу в подъезд, а там - маньяк!
- Ой, ужас какой!
- Вот-вот! И он так сказал! И убежал...
Я знаю, что счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.