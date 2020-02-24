Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты 24 февраля

1 - Я летом в Испании отдыхал. Дикарем! Пятизвездочный отель, бассейн, корты... - А почему дикарем?! - А ты бы видел, как я себя там вел.

2 Трагедия мужчин: одни женщины не по душе, другие - не по зубам, а третьи - не по карману!!!

3 Проблема современной моды - натянуть мини-юбку на макси-попу… Подруги разговаривают: - Что такая грустная? - Вчера вхожу в подъезд, а там - маньяк! - Ой, ужас какой! - Вот-вот! И он так сказал! И убежал...