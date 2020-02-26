Улыбка до ушей весь день: анекдоты на день 26 февраля

1 В офис входят двое с папками: "Добрый был день! Налоговая полиция!"

2 — Как вы думаете, не будет новый налоговый инспектор брать взятки? — Да что вы? Он честнейший человек! До этого два года директором бани работал и ни разу не помылся!

3 - Ты кто? - Спящая Красавица! - А чего такая страшная? - Только проснулась! По закону сохранения материи, если есть Ксения Собчак - то у кого-то два мозга.