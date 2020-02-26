Улыбка до ушей весь день: анекдоты на день 26 февраля

В офис входят двое с папками: "Добрый был день! Налоговая полиция!"
— Как вы думаете, не будет новый налоговый инспектор брать взятки?
— Да что вы? Он честнейший человек! До этого два года директором бани работал и ни разу не помылся!
- Ты кто?
- Спящая Красавица!
- А чего такая страшная?
- Только проснулась!
По закону сохранения материи, если есть Ксения Собчак - то у кого-то два мозга.
Цитата из рунета.
Пришел с дискотеки подшофе, хочу есть. Залез в холодильник, смотрю, сырая картошка нарезанная стоит.
Ну я и пожарил...
Оказалось - это яблоки...