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Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 26 февраля

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Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 26 февраля
17:12 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и отличного завершения дня.

  • 1

    - Ты слышала о новых консервах для тех, кто хочет похудеть? Открываешь консервы, а там ничего нет.

  • 2

    Стюардесса в самолете объявляет:

    — Самолет перегружен, нужно выпрыгнуть одному пассажиру, иначе хана всем...

    Вдруг слышится тихий голос какого-то мужчины:

    — Вот так всегда, как теща не нужна, она всегда тут как тут. А как нужна, так ее нет.

  • 3

    — Ну, зятек, с праздником тебя!

    — С каким это еще праздником, мама?

    — На два дня уезжаю.

    Ненавижу время после 23:00. Сразу начинают всплывать какие-то проблемы. Или я скучаю по кому-то. Или не хватает чего-то. И жрать охота.

  • 4

    - Ты так похудела! Это новая диета?

    - Да, морковь, свёкла и картофель.

    - А что делала, варила или жарила?

    - Копала!

Улыбка до ушей весь день: анекдоты на день 26 февраля

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