Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 26 февраля

1 - Ты слышала о новых консервах для тех, кто хочет похудеть? Открываешь консервы, а там ничего нет.

2 Стюардесса в самолете объявляет: — Самолет перегружен, нужно выпрыгнуть одному пассажиру, иначе хана всем... Вдруг слышится тихий голос какого-то мужчины: — Вот так всегда, как теща не нужна, она всегда тут как тут. А как нужна, так ее нет.

3 — Ну, зятек, с праздником тебя! — С каким это еще праздником, мама? — На два дня уезжаю. Ненавижу время после 23:00. Сразу начинают всплывать какие-то проблемы. Или я скучаю по кому-то. Или не хватает чего-то. И жрать охота.