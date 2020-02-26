Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 26 февраля

- Ты слышала о новых консервах для тех, кто хочет похудеть? Открываешь консервы, а там ничего нет.
Стюардесса в самолете объявляет:
— Самолет перегружен, нужно выпрыгнуть одному пассажиру, иначе хана всем...
Вдруг слышится тихий голос какого-то мужчины:
— Вот так всегда, как теща не нужна, она всегда тут как тут. А как нужна, так ее нет.
— Ну, зятек, с праздником тебя!
— С каким это еще праздником, мама?
— На два дня уезжаю.
Ненавижу время после 23:00. Сразу начинают всплывать какие-то проблемы. Или я скучаю по кому-то. Или не хватает чего-то. И жрать охота.
- Ты так похудела! Это новая диета?
- Да, морковь, свёкла и картофель.
- А что делала, варила или жарила?
- Копала!