Продолжаем веселиться: утренние анекдоты 27 февраля

1 У оптимиста женщина должна быть наполовину полная.

2 У меня были отношения, в которых любил я. Были отношения, в которых любили меня. Больше всего мне понравилось бухать в баре в перерыве между этими отношениями.

3 Для маскарада на Хэллоуин девушка в магазине выбирает костюм. - А костюм русалки сколько стоит? - 7 тысяч. - Дорого! А костюм летучей мыши? - 5 тысяч. - Тоже дорого, а вот этот костюм Бабы Яги? - Девушка, это зеркало... Сначала говорят, что они люди с высшим образованием, а потом пишут на бумажке желание и глотают вместе с шампанским.