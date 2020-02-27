Продолжаем веселиться: утренние анекдоты 27 февраля

У оптимиста женщина должна быть наполовину полная.
У меня были отношения, в которых любил я. Были отношения, в которых любили меня. Больше всего мне понравилось бухать в баре в перерыве между этими отношениями.
Для маскарада на Хэллоуин девушка в магазине выбирает костюм.
- А костюм русалки сколько стоит?
- 7 тысяч.
- Дорого! А костюм летучей мыши?
- 5 тысяч.
- Тоже дорого, а вот этот костюм Бабы Яги?
- Девушка, это зеркало...
Сначала говорят, что они люди с высшим образованием, а потом пишут на бумажке желание и глотают вместе с шампанским.
- Сара, вы мне так нравитесь! Давайте встретимся завтра.
- Шо вы такое говорите! Я же замужняя женщина! Давайте сегодня...