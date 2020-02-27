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Четверг, 27.02.2020
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Продолжаем веселиться: утренние анекдоты 27 февраля

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Продолжаем веселиться: утренние анекдоты 27 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    У оптимиста женщина должна быть наполовину полная.

  • 2

    У меня были отношения, в которых любил я. Были отношения, в которых любили меня. Больше всего мне понравилось бухать в баре в перерыве между этими отношениями.

  • 3

    Для маскарада на Хэллоуин девушка в магазине выбирает костюм.

    - А костюм русалки сколько стоит?

    - 7 тысяч.

    - Дорого! А костюм летучей мыши?

    - 5 тысяч.

    - Тоже дорого, а вот этот костюм Бабы Яги?

    - Девушка, это зеркало...

    Сначала говорят, что они люди с высшим образованием, а потом пишут на бумажке желание и глотают вместе с шампанским.

  • 4

    - Сара, вы мне так нравитесь! Давайте встретимся завтра.

    - Шо вы такое говорите! Я же замужняя женщина! Давайте сегодня...

Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 26 февраля

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