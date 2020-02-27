Веселое продолжение дня: анекдоты на день 27 февраля

Только первая бутылка алкоголя стоит дорого. Потом цена не имеет значения...

Я на экзамене по начертательной геометрии:

3

Супруги завтракают. Муж ест необычайно много. Жена смотрит на него с удивлением.

— Не беспокойся, дорогая, я наедаюсь на весь день.

— А я надеялась, что на весь месяц!

Муж наливает себе рюмку водки. Жена говорит:

— Ведь мы собираемся в компанию. Наберись терпения.

Про терпение муж забыл, но набрался…