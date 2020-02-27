Веселое продолжение дня: анекдоты на день 27 февраля

Только первая бутылка алкоголя стоит дорого. Потом цена не имеет значения...
Я на экзамене по начертательной геометрии:
— какой формы здание нашего института?
— шарагообразной
— красава, давай зачётку!
Супруги завтракают. Муж ест необычайно много. Жена смотрит на него с удивлением.
— Не беспокойся, дорогая, я наедаюсь на весь день.
— А я надеялась, что на весь месяц!
Муж наливает себе рюмку водки. Жена говорит:
— Ведь мы собираемся в компанию. Наберись терпения.
Про терпение муж забыл, но набрался…
— Зачем на милицейской машине синяя полоса?
— Для того, чтобы можно было найти ручку на двери.