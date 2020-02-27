Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 27 февраля

«Не ешь с ножа — злым будешь! » — известная поговорка… На некоторых посмотришь — с топора, видимо, кормили!
У Петровича уже был инфаркт, поэтому он отворачивался, когда бармен начинал жонглировать бутылками.
Дорогие студенты! Помните, что деньги решают всё! Даже сложные дифференциальные уравнения.
Маленькому мальчику прочитали сказку про Красную Шапочку.
-А если бы, волк не стал разговаривать с незнакомой девочкой в лесу, то остался бы живо-о-й!
Приехать с рыбалки без пойманной рыбы не считается плохим тоном. А вот с недопитой водкой - это уже позор всей честной компании.