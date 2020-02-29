Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 29 февраля

Решила похудеть, попросила родителей поддержать меня... Прихожу домой, на холодильнике записка: "Жирная дочь — Позор для семьи! "
Полубокс — это когда бьют только вас.
— А у моего папы сотовый телефон! — А у моего — шестисотый Мерседес! — А у моего — вот такая крыса в подвале! Все хором: — Да ты чееее... . ! ?! Покажи!!!
— В Монголии есть такой обычай: когда в семье рождается сын — отец сажает дерево. Если сын вырастает дураком — то это дерево срубают... — Был я в той Монголии... Степь до горизонта...
Прочитал новость: короновирус, как выяснили ученые, вызывает смерть в основном у лиц старше 65 лет. Не вирус, а просто мечта Пенсионного Фонда!