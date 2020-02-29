Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 29 февраля

Полубокс — это когда бьют только вас.

3

— А у моего папы сотовый телефон! — А у моего — шестисотый Мерседес! — А у моего — вот такая крыса в подвале! Все хором: — Да ты чееее... . ! ?! Покажи!!!

— В Монголии есть такой обычай: когда в семье рождается сын — отец сажает дерево. Если сын вырастает дураком — то это дерево срубают... — Был я в той Монголии... Степь до горизонта...