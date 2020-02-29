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Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 29 февраля

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Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 29 февраля
17:04 Сегодня Телеграф

Заряжаем позитивом и отличной подборкой смешных анекдотов.

  • 1

    Решила похудеть, попросила родителей поддержать меня... Прихожу домой, на холодильнике записка: "Жирная дочь — Позор для семьи! "

  • 2

    Полубокс — это когда бьют только вас.

  • 3

    — А у моего папы сотовый телефон! — А у моего — шестисотый Мерседес! — А у моего — вот такая крыса в подвале! Все хором: — Да ты чееее... . ! ?! Покажи!!!

    — В Монголии есть такой обычай: когда в семье рождается сын — отец сажает дерево. Если сын вырастает дураком — то это дерево срубают... — Был я в той Монголии... Степь до горизонта...

  • 4

    Прочитал новость: короновирус, как выяснили ученые, вызывает смерть в основном у лиц старше 65 лет. Не вирус, а просто мечта Пенсионного Фонда!

Улыбка до ушей: анекдоты на день 29 февраля

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