Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 4 марта

Берется квашенная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается маслицем. В рюмочку наливается водочка. Водочка выпивается, капусточка съедается... Лицо блаженно улыбается и свежеет.

Думаете, что тихий час в детсаду придумали для детей? На самом деле - это тихий час для воспитателя!

3

Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит:

- Не хотелось бы Вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!

Группа тёзок по фамилии и имени в соцсети собрались встретиться, пива выпить.

Подтянулись 12 человек. Когда были уже изрядно пьяные, нарвались на милицию.

Представьте их обалдевшие лица, когда они документы проверяли.