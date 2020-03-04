Позабавься вечером в среду: веселые анекдоты 4 марта

- Почитал о признаках влюбленности: недосып, пофигизм, неадекватное поведение. Ну, офигеть! Я, оказывается, влюблен последние лет 10.
И вообще, у меня большой словарный… этот… как его… склад…
Муж - жене:
- Слушай, а компот варят только из фруктов или из овощей тоже?
- Компот из овощей - это борщ!
Разговаривают два друга, которые давно не виделись:
- ... а в семейной жизни у тебя как? Все в порядке?
- Да, все в полном порядке!
- Жена, дети...
- Ты че!? Я же говорю, в полном порядке - не женат, детей нет.
Мужик заходит в лес, слышит - кукушка кукует.
- Кукушка-кукушка, сколько мне жить?
- Ку-ку.
- А чего так мало?
- Т-тебе еще п-повезло, что я за-заикаюсь...