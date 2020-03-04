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Среда, 04.03.2020
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Позабавься вечером в среду: веселые анекдоты 4 марта

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Позабавься вечером в среду: веселые анекдоты 4 марта
16:54 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов для наших читателей.

  • 1

    - Почитал о признаках влюбленности: недосып, пофигизм, неадекватное поведение. Ну, офигеть! Я, оказывается, влюблен последние лет 10.

  • 2

    И вообще, у меня большой словарный… этот… как его… склад…

  • 3

    Муж - жене:

    - Слушай, а компот варят только из фруктов или из овощей тоже?

    - Компот из овощей - это борщ!

    Разговаривают два друга, которые давно не виделись:

    - ... а в семейной жизни у тебя как? Все в порядке?

    - Да, все в полном порядке!

    - Жена, дети...

    - Ты че!? Я же говорю, в полном порядке - не женат, детей нет.

  • 4

    Мужик заходит в лес, слышит - кукушка кукует.

    - Кукушка-кукушка, сколько мне жить?

    - Ку-ку.

    - А чего так мало?

    - Т-тебе еще п-повезло, что я за-заикаюсь...

Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 4 марта

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