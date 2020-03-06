Настройтесь на веселье с самого утра: анекдоты 6 марта

1 Мужик в аптеку приходит, спрашивает: - У вас есть йодистый калий? - Нет, только цианистый - А какая разница? - Да не большая... всего 2 копейки...

2 Если совести не давать себя грызть, то она потихоньку помрёт с голоду.

3 Когда Лене было 3 годика, она бегала нагишом по пляжу. Сейчас Лене 32, но пара бутылок шампанского помогают ей вернуться в детство. Встретились две холостячки. Первая: - Иду я вчера ночью по темной улице, вдруг вижу, впереди мужской силуэт! Ну, я и бежать!... Вторая: - Догнала?