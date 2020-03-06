Настройтесь на веселье с самого утра: анекдоты 6 марта

Мужик в аптеку приходит, спрашивает:
- У вас есть йодистый калий?
- Нет, только цианистый
- А какая разница?
- Да не большая... всего 2 копейки...
Если совести не давать себя грызть, то она потихоньку помрёт с голоду.
Когда Лене было 3 годика, она бегала нагишом по пляжу. Сейчас Лене 32, но пара бутылок шампанского помогают ей вернуться в детство.
Встретились две холостячки.
Первая:
- Иду я вчера ночью по темной улице, вдруг вижу, впереди мужской силуэт! Ну, я и бежать!...
Вторая:
- Догнала?
Оператор бетономешалки Сидоров поскользнулся и ушёл с головой в работу.