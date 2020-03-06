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Настройтесь на веселье с самого утра: анекдоты 6 марта

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Настройтесь на веселье с самого утра: анекдоты 6 марта
04:42 Сегодня Телеграф

Мы предлагаем вам свежую подборку забавных шуток, которые Вас непременно развеселят.

  • 1

    Мужик в аптеку приходит, спрашивает:

    - У вас есть йодистый калий?

    - Нет, только цианистый

    - А какая разница?

    - Да не большая... всего 2 копейки...

  • 2

    Если совести не давать себя грызть, то она потихоньку помрёт с голоду.

  • 3

    Когда Лене было 3 годика, она бегала нагишом по пляжу. Сейчас Лене 32, но пара бутылок шампанского помогают ей вернуться в детство.

    Встретились две холостячки.

    Первая:

    - Иду я вчера ночью по темной улице, вдруг вижу, впереди мужской силуэт! Ну, я и бежать!...

    Вторая:

    - Догнала?

  • 4

    Оператор бетономешалки Сидоров поскользнулся и ушёл с головой в работу.

С улыбкой по жизни: вечерние анекдоты 5 марта

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