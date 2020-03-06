Юмор на любой вкус: анекдоты на день 6 марта

- Нет, подданные - это те, кого держат под данью. А нас обложили налогами.

- Сейчас… А как ваша фамилия?

3

Отец, заглянув через плечо сына, делающего уроки, строго говорит:

- Крючочки пиши аккуратнее.

- Это не крючочки, – отвечает сын. – Это интегралы…

Подруги спрашивают у блондинки:

-Почему ты, такая милая, нежная и красивая до сих пор не вышла замуж?

- А зачем!? У меня есть пес, который вечно ворчит; попугай, который постоянно ругается матом; и кот, который все время где-то шляется по ночам!