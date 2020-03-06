Юмор на любой вкус: анекдоты на день 6 марта

- Папа, а мы - подданные?
- Нет, подданные - это те, кого держат под данью. А нас обложили налогами.
- Значит, мы — наложники?
Пьяный наклоняется к окошку горсправки:
- Дайте мне, пожалуйста, адрес Павла Дрезинина.
- Сейчас… А как ваша фамилия?
- Павел Дрезинин…
Отец, заглянув через плечо сына, делающего уроки, строго говорит:
- Крючочки пиши аккуратнее.
- Это не крючочки, – отвечает сын. – Это интегралы…
Подруги спрашивают у блондинки:
-Почему ты, такая милая, нежная и красивая до сих пор не вышла замуж?
- А зачем!? У меня есть пес, который вечно ворчит; попугай, который постоянно ругается матом; и кот, который все время где-то шляется по ночам!
Мужик бегает по берегу и кричит: «Гадкая селёдка!»
— Ты чего кричишь? — спрашивают его рыбаки.
— Да поймал золотую рыбку, попросил у неё красную «Феррари», вон машина, я рыбину отпустил, а в документах нашёл договор на кредит в 700 000 $!