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Пятница, 06.03.2020
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Юмор на любой вкус: анекдоты на день 6 марта

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Юмор на любой вкус: анекдоты на день 6 марта
11:05 Сегодня Телеграф

Подборка позитивных анекдотов, которые сделают ваш день лучше.

  • 1

    - Папа, а мы - подданные?

    - Нет, подданные - это те, кого держат под данью. А нас обложили налогами.

    - Значит, мы — наложники?

  • 2

    Пьяный наклоняется к окошку горсправки:

    - Дайте мне, пожалуйста, адрес Павла Дрезинина.

    - Сейчас… А как ваша фамилия?

    - Павел Дрезинин…

  • 3

    Отец, заглянув через плечо сына, делающего уроки, строго говорит:

    - Крючочки пиши аккуратнее.

    - Это не крючочки, – отвечает сын. – Это интегралы…

    Подруги спрашивают у блондинки:

    -Почему ты, такая милая, нежная и красивая до сих пор не вышла замуж?

    - А зачем!? У меня есть пес, который вечно ворчит; попугай, который постоянно ругается матом; и кот, который все время где-то шляется по ночам!

  • 4

    Мужик бегает по берегу и кричит: «Гадкая селёдка!»

    — Ты чего кричишь? — спрашивают его рыбаки.

    — Да поймал золотую рыбку, попросил у неё красную «Феррари», вон машина, я рыбину отпустил, а в документах нашёл договор на кредит в 700 000 $!

Настройтесь на веселье с самого утра: анекдоты 6 марта

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