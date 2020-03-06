Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 6 марта

Бармен: Что я могу вам принести?
Я: Многое.
В кинотеатре, в котором нет туалета, даже самый плохой фильм держит зрителя в напряжении до конца сеанса.
Невропатолог спрашивает у пациента:
- Не бывало ли с вами так, что вы слышите голос и не знаете, кто говорит и откуда?
- Очень часто, доктор.
- Тяжелый случай! Когда это с вами бывает?
- Когда говорю по телефону...
- Мало того, что сосед вчера до 4-х утра праздновал свой день рождения. Так ещё, сегодня утром выяснилось, что какой-то придурок подарил ему дрель!
По субботам и воскресеньям мало кто пишет в соцсети. Сразу видно – делом люди занимаются, а не на работе сидят.