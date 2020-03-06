Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 6 марта

Бармен: Что я могу вам принести?

В кинотеатре, в котором нет туалета, даже самый плохой фильм держит зрителя в напряжении до конца сеанса.

3

Невропатолог спрашивает у пациента:

- Не бывало ли с вами так, что вы слышите голос и не знаете, кто говорит и откуда?

- Очень часто, доктор.

- Тяжелый случай! Когда это с вами бывает?

- Когда говорю по телефону...

- Мало того, что сосед вчера до 4-х утра праздновал свой день рождения. Так ещё, сегодня утром выяснилось, что какой-то придурок подарил ему дрель!