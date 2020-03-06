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Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 6 марта

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Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 6 марта
17:02 Сегодня Телеграф

Не смейте унывать - эти анекдоты поднимут настроение на весь вечер!

  • 1

    Бармен: Что я могу вам принести?

    Я: Многое.

  • 2

    В кинотеатре, в котором нет туалета, даже самый плохой фильм держит зрителя в напряжении до конца сеанса.

  • 3

    Невропатолог спрашивает у пациента:

    - Не бывало ли с вами так, что вы слышите голос и не знаете, кто говорит и откуда?

    - Очень часто, доктор.

    - Тяжелый случай! Когда это с вами бывает?

    - Когда говорю по телефону...

    - Мало того, что сосед вчера до 4-х утра праздновал свой день рождения. Так ещё, сегодня утром выяснилось, что какой-то придурок подарил ему дрель!

  • 4

    По субботам и воскресеньям мало кто пишет в соцсети. Сразу видно – делом люди занимаются, а не на работе сидят.

Юмор на любой вкус: анекдоты на день 6 марта

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