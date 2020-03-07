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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 марта

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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 марта
04:53 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Раньше дети донашивали одежду старших. Теперь родители донашивают за детьми гаджеты.

  • 2

    Он считал своего соседа вежливым человеком, никогда не ругающимся матом. Пока однажды не позвонил ему в 4 утра воскресенья.

  • 3

    - Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться, поболтать-выпить… Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!

    Сын спрашивает отца:

    — Папа, ты помнишь какой был день, когда ты встретил нашу маму?

    — Неудачный, сынок.

  • 4

    Когда я снял квартиру, я, конечно, догадывался, что еще какое-то время мне по почте будут приходить письма для бывших жильцов, но я не предполагал, что мне будут привозить на такси самих этих бывших жильцов, пьяных в хлам.

Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 6 марта

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