Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 марта

Раньше дети донашивали одежду старших. Теперь родители донашивают за детьми гаджеты.
Он считал своего соседа вежливым человеком, никогда не ругающимся матом. Пока однажды не позвонил ему в 4 утра воскресенья.
- Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться, поболтать-выпить… Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!
Сын спрашивает отца:
— Папа, ты помнишь какой был день, когда ты встретил нашу маму?
— Неудачный, сынок.
Когда я снял квартиру, я, конечно, догадывался, что еще какое-то время мне по почте будут приходить письма для бывших жильцов, но я не предполагал, что мне будут привозить на такси самих этих бывших жильцов, пьяных в хлам.