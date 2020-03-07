Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 марта

Раньше дети донашивали одежду старших. Теперь родители донашивают за детьми гаджеты.

Он считал своего соседа вежливым человеком, никогда не ругающимся матом. Пока однажды не позвонил ему в 4 утра воскресенья.

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- Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться, поболтать-выпить… Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!

Сын спрашивает отца:

— Папа, ты помнишь какой был день, когда ты встретил нашу маму?

— Неудачный, сынок.