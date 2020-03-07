Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 7 марта

Я человек интеллигентный, поэтому не могу сказать гостю: "Заткнитесь уже!", вместо этого я говорю: "Почему вы ничего не кушаете?"
Я сегодня скушала первое, второе, кусочек торта, парочку зефирок, три ириски, вафельку и компот. Я довольна как слон, но недовольна как женщина.
Маршрутка:
Сидят все, напряжённые такие, дышат неглубоко, через 4 слоя марли.
Заходит на остановке чахлик с красными глазами и судорожно начинает кашлять.
— !!!
— Да не волнуйтесь, это не грипп, это туберкулёз!
— А-аа.
Из истории живописи.
Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта "Холодное пиво с крупными дымящимися креветками".
Жена:
— Ой, скорее поворачивай машину назад! Я забыла выключить газовую плиту, как бы не сгорела наша квартира!
Муж:
— Не сгорит, я забыл выключить душ…