Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 7 марта

1 Я человек интеллигентный, поэтому не могу сказать гостю: "Заткнитесь уже!", вместо этого я говорю: "Почему вы ничего не кушаете?"

2 Я сегодня скушала первое, второе, кусочек торта, парочку зефирок, три ириски, вафельку и компот. Я довольна как слон, но недовольна как женщина.

3 Маршрутка: Сидят все, напряжённые такие, дышат неглубоко, через 4 слоя марли. Заходит на остановке чахлик с красными глазами и судорожно начинает кашлять. — !!! — Да не волнуйтесь, это не грипп, это туберкулёз! — А-аа. Из истории живописи. Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта "Холодное пиво с крупными дымящимися креветками".