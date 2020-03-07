Скачать
Суббота, 07.03.2020
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами
Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами
"Сломаю его": Хабиб о бое с Фергюсоном
"Сломаю его": Хабиб о бое с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта

Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 7 марта

Смотрите фото (5)
Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 7 марта
11:06 Сегодня Телеграф

Подбора веселых анекдотов, которые поднимут вам настроение.

  • 1

    Я человек интеллигентный, поэтому не могу сказать гостю: "Заткнитесь уже!", вместо этого я говорю: "Почему вы ничего не кушаете?"

  • 2

    Я сегодня скушала первое, второе, кусочек торта, парочку зефирок, три ириски, вафельку и компот. Я довольна как слон, но недовольна как женщина.

  • 3

    Маршрутка:

    Сидят все, напряжённые такие, дышат неглубоко, через 4 слоя марли.

    Заходит на остановке чахлик с красными глазами и судорожно начинает кашлять.

    — !!!

    — Да не волнуйтесь, это не грипп, это туберкулёз!

    — А-аа.

    Из истории живописи.

    Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта "Холодное пиво с крупными дымящимися креветками".

  • 4

    Жена:

    — Ой, скорее поворачивай машину назад! Я забыла выключить газовую плиту, как бы не сгорела наша квартира!

    Муж:

    — Не сгорит, я забыл выключить душ…

Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 марта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 7 марта, Анекдоты 7 марта, Анекдоты на день 7 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
02 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
03 Ваш психологический портрет: простой тест
04 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
05 В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей
Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь