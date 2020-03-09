Юмор на любой вкус: анекдоты на день 9 марта

Бабушка трогает лоб у внука:
— Что-то лоб у тебя сегодня какой-то горячий!
— Да нет, бабушка, это ты остываешь...
В общежитии девушку готовят к свиданию:
— Давай по 50 грамм для храбрости!.
— А может, лучше по 100 для глупости?...
В 17 лет голоса девушек начинают ломаться — от "нет" к "да".
Разговаривают две соседки:
— Слышала? От Петрова жена ушла!
— Шутишь? И как он это пережил?
— Сейчас уже успокоился. Но сначала думал, что сойдет с ума от счастья.
— У каждого будущего офицера должна быть мечта, ибо офицер без мечты как собака без крыльев.