Юмор на любой вкус: анекдоты на день 9 марта

1 Бабушка трогает лоб у внука: — Что-то лоб у тебя сегодня какой-то горячий! — Да нет, бабушка, это ты остываешь...

2 В общежитии девушку готовят к свиданию: — Давай по 50 грамм для храбрости!. — А может, лучше по 100 для глупости?...

3 В 17 лет голоса девушек начинают ломаться — от "нет" к "да". Разговаривают две соседки: — Слышала? От Петрова жена ушла! — Шутишь? И как он это пережил? — Сейчас уже успокоился. Но сначала думал, что сойдет с ума от счастья.