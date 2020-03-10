На волне позитива: утренние анекдоты 10 марта

- Да не может быть! Что мы с вами - изверги какие, чтобы детьми драться?!

- А помните, Иван Иванович, как мы с вами детьми дрались?

- Сбылась! Когда отец таскал меня за волосы, я мечтал быть лысым.

3

Дед пришел к колдуну с прось­бой снять с него заклятие, нало­женное на него 50 лет назад. Колдун:

- Хорошо, и как же звучало то за­клятие, которым вас заколдовали?

Дед:

- "Объявляю вас мужем и женой..."

- Внучок, ну-ка быстро постирай мне носки!!!

- Дедушка, тебя опять склероз мучает? Ты же уже полвека, как дембельнулся!