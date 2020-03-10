На волне позитива: утренние анекдоты 10 марта

Беседуют два старых приятеля:
- А помните, Иван Иванович, как мы с вами детьми дрались?
- Да не может быть! Что мы с вами - изверги какие, чтобы детьми драться?!
Один старичок спрашивает другого:
- Скажи, Петрович, сбылась ли хоть одна мечта твоего детства?
- Сбылась! Когда отец таскал меня за волосы, я мечтал быть лысым.
Дед пришел к колдуну с просьбой снять с него заклятие, наложенное на него 50 лет назад. Колдун:
- Хорошо, и как же звучало то заклятие, которым вас заколдовали?
Дед:
- "Объявляю вас мужем и женой..."
- Внучок, ну-ка быстро постирай мне носки!!!
- Дедушка, тебя опять склероз мучает? Ты же уже полвека, как дембельнулся!
Бабка с дедкой очень любили играть в прятки. Бабка утром прятала самогон, а вечером, если дед его находил, то пряталась бабка.