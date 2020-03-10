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Вторник, 10.03.2020
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На волне позитива: утренние анекдоты 10 марта

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На волне позитива: утренние анекдоты 10 марта
04:48 Сегодня Телеграф

Веселая подборка анекдотов для души.

  • 1

    Беседуют два старых приятеля:

    - А помните, Иван Иванович, как мы с вами детьми дрались?

    - Да не может быть! Что мы с вами - изверги какие, чтобы детьми драться?!

  • 2

    Один старичок спрашивает другого:

    - Скажи, Петрович, сбылась ли хоть одна мечта твоего детства?

    - Сбылась! Когда отец таскал меня за волосы, я мечтал быть лысым.

  • 3

    Дед пришел к колдуну с прось­бой снять с него заклятие, нало­женное на него 50 лет назад. Колдун:

    - Хорошо, и как же звучало то за­клятие, которым вас заколдовали?

    Дед:

    - "Объявляю вас мужем и женой..."

    - Внучок, ну-ка быстро постирай мне носки!!!

    - Дедушка, тебя опять склероз мучает? Ты же уже полвека, как дембельнулся!

  • 4

    Бабка с дедкой очень любили играть в прятки. Бабка утром прятала самогон, а вечером, если дед его находил, то пряталась бабка.

Передозировка смехом: вечерние анекдоты 9 марта

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