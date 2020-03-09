Передозировка смехом: вечерние анекдоты 9 марта

- Никогда не бери мужа на показ мод. Это невыгодно для обоих. Я начинаю мечтать о новом платье, а он - о новой жене.

- Мадам, вы так прекрасны в этом туалете!

3

В ресторане.

- Что будете заказывать? - спрашивает официант.

- Я хочу то, что в тарелке у джентльмена за соседним столиком.

- Нет проблем! Я позову этого джентльмена к телефону, а вы действуйте.

- Гарсон, что за насекомые копошатся в моем салате?

- А разве месье никогда не слышал о витаминах?