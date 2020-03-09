Передозировка смехом: вечерние анекдоты 9 марта

Беседуют две приятельницы.
- Никогда не бери мужа на показ мод. Это невыгодно для обоих. Я начинаю мечтать о новом платье, а он - о новой жене.
- Мадам, вы так прекрасны в этом туалете!
- Закрой дверь, придурок!..
В ресторане.
- Что будете заказывать? - спрашивает официант.
- Я хочу то, что в тарелке у джентльмена за соседним столиком.
- Нет проблем! Я позову этого джентльмена к телефону, а вы действуйте.
- Гарсон, что за насекомые копошатся в моем салате?
- А разве месье никогда не слышал о витаминах?
- Ты обратила внимание, что наши соседи сегодня не кричат друг на друга?
- Наверное, поссорились.