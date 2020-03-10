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Вторник, 10.03.2020
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Пусть смех не кончается: анекдоты на день 10 марта

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Пусть смех не кончается: анекдоты на день 10 марта
11:05 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    В класс входит учительница и спрашивает Вовочку :

    - А где Сережа?

    - Его нет. Мы играли, кто дальше высунется из окна… ну, так, он и выиграл

  • 2

    Мужик подарил теще веник. Она, ухмыльнувшись, говорит:

    — Это чтобы я чаще убирала?

    — Нет, это чтобы вы меня чем-то помягче били, а то все сковородкой да сковородкой.

    Сантехник прочищает засорившийся унитаз. Вдруг замечает, что за ним наблюдает мальчик. Сантехник:

    - Да, это тебе не в Internete ковыряться!

  • 3

    В деревне:

    — Тетя Глаша, а где Маша?

    — Вышла за околицу!

    — А обещала за меня...

  • 4

    Идет заседание правления колхоза, выступает председатель и говорит:

    — Требую наказать скотника Сидорова, который вчера перепутал плюс с минусом, и закачал в коров вчерашнее молоко!

На волне позитива: утренние анекдоты 10 марта

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