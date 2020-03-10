Пусть смех не кончается: анекдоты на день 10 марта

- Его нет. Мы играли, кто дальше высунется из окна… ну, так, он и выиграл

- А где Сережа?

В класс входит учительница и спрашивает Вовочку :

2

Мужик подарил теще веник. Она, ухмыльнувшись, говорит:

— Это чтобы я чаще убирала?

— Нет, это чтобы вы меня чем-то помягче били, а то все сковородкой да сковородкой.

Сантехник прочищает засорившийся унитаз. Вдруг замечает, что за ним наблюдает мальчик. Сантехник:

- Да, это тебе не в Internete ковыряться!