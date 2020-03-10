Пусть смех не кончается: анекдоты на день 10 марта

В класс входит учительница и спрашивает Вовочку :
- А где Сережа?
- Его нет. Мы играли, кто дальше высунется из окна… ну, так, он и выиграл
Мужик подарил теще веник. Она, ухмыльнувшись, говорит:
— Это чтобы я чаще убирала?
— Нет, это чтобы вы меня чем-то помягче били, а то все сковородкой да сковородкой.
Сантехник прочищает засорившийся унитаз. Вдруг замечает, что за ним наблюдает мальчик. Сантехник:
- Да, это тебе не в Internete ковыряться!
В деревне:
— Тетя Глаша, а где Маша?
— Вышла за околицу!
— А обещала за меня...
Идет заседание правления колхоза, выступает председатель и говорит:
— Требую наказать скотника Сидорова, который вчера перепутал плюс с минусом, и закачал в коров вчерашнее молоко!