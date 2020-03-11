Держись на волне позитива: анекдоты на день 11 марта

Два школьника 1 сентября подбегают, запыхавшись, к милиционеру:
— Товарищ милиционер! Товарищ милиционер, там за углом...
— Что случилось?
— Там... наш учитель...
— Несчастный случай?
— Нет! Он там машину неправильно припарковал!
На экзамене... сидит студентка, ничего не знает, это замечает препод и подходит:
— Девушка, у вас есть свободная ночка?
Та засмущалась, но наконец решилась:
— Да...
— Ну, вот, и потратьте ее на изучение предмета!!!
— Чего тебе больше всего хочется в жизни?
— Удачно жениться, найти хорошую работу, вырастить детей...
— Ха, очень смешно. А если рассуждать серьезно?
— Волшебный меч Короля Эльфов...
На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы начать уборку, пришло наконец мудрое решение: А не попить ли мне пивка?
У участковых терапевтов лишь два вопроса для больных: «Зачем приперся с пустяками?» и «Где ж ты раньше был, родной?»