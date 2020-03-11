Держись на волне позитива: анекдоты на день 11 марта

1 Два школьника 1 сентября подбегают, запыхавшись, к милиционеру: — Товарищ милиционер! Товарищ милиционер, там за углом... — Что случилось? — Там... наш учитель... — Несчастный случай? — Нет! Он там машину неправильно припарковал!

2 На экзамене... сидит студентка, ничего не знает, это замечает препод и подходит: — Девушка, у вас есть свободная ночка? Та засмущалась, но наконец решилась: — Да... — Ну, вот, и потратьте ее на изучение предмета!!!

3 — Чего тебе больше всего хочется в жизни? — Удачно жениться, найти хорошую работу, вырастить детей... — Ха, очень смешно. А если рассуждать серьезно? — Волшебный меч Короля Эльфов... На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы начать уборку, пришло наконец мудрое решение: А не попить ли мне пивка?