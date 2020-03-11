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Держись на волне позитива: анекдоты на день 11 марта

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Держись на волне позитива: анекдоты на день 11 марта
10:58 Сегодня Телеграф

Эта подборка не оставит вас равнодушным.

  • 1

    Два школьника 1 сентября подбегают, запыхавшись, к милиционеру:

    — Товарищ милиционер! Товарищ милиционер, там за углом...

    — Что случилось?

    — Там... наш учитель...

    — Несчастный случай?

    — Нет! Он там машину неправильно припарковал!

  • 2

    На экзамене... сидит студентка, ничего не знает, это замечает препод и подходит:

    — Девушка, у вас есть свободная ночка?

    Та засмущалась, но наконец решилась:

    — Да...

    — Ну, вот, и потратьте ее на изучение предмета!!!

  • 3

    — Чего тебе больше всего хочется в жизни?

    — Удачно жениться, найти хорошую работу, вырастить детей...

    — Ха, очень смешно. А если рассуждать серьезно?

    — Волшебный меч Короля Эльфов...

    На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы начать уборку, пришло наконец мудрое решение: А не попить ли мне пивка?

  • 4

    У участковых терапевтов лишь два вопроса для больных: «Зачем приперся с пустяками?» и «Где ж ты раньше был, родной?»

Начни день с улыбки: утренние анекдоты 11 марта

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