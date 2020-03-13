Настроение ручьем: смешные анекдоты на день 13 марта

— Ничего себе ты разбогатела, а я буду кофе!

— Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.

Парень с девушкой приходят в кафе.

Вот так бывает: только привыкнешь к человеку, к его запаху, взгляду, телосложению, а он — БАЦ! — и вышел на следующей остановке.

3

Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникло чувство, что он по-крупному ограбил магазин. Хотя на самом деле все наоборот...

"Меня ничем не испортишь!" — заявила Красота. "Спорим!" — ухмыльнулось Время.