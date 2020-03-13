Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
"Больных же нет": Ученые назвали причины введения карантина в Украине
Ученые назвали причины введения карантина в Украине
Олимпик остался без главного тренера
Олимпик остался без главного тренера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта

Настроение ручьем: смешные анекдоты на день 13 марта

Смотрите фото (5)
Настроение ручьем: смешные анекдоты на день 13 марта
11:03 Сегодня Телеграф

Свежая подборка забавных анекдотов, которые подарят вам шикарное настроение на целый день.

  • 1

    Парень с девушкой приходят в кафе.

    Девушка:

    — Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.

    Парень:

    — Ничего себе ты разбогатела, а я буду кофе!

  • 2

    Вот так бывает: только привыкнешь к человеку, к его запаху, взгляду, телосложению, а он — БАЦ! — и вышел на следующей остановке.

  • 3

    Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникло чувство, что он по-крупному ограбил магазин. Хотя на самом деле все наоборот...

    "Меня ничем не испортишь!" — заявила Красота. "Спорим!" — ухмыльнулось Время.

  • 4

    Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:

    — Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ.

    — Который крем?

    — Такой в тюбике, на нем "Момент" написано.

Радостного вам дня: утренние анекдоты 13 марта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 13 марта, Анекдоты 13 марта, Анекдоты на день 13 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОПУ: СНБО сегодня собирается на заседание
ОПУ: СНБО сегодня собирается на заседание
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Местами дождь и похолодание: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 13 марта
Местами дождь и похолодание: погода на сегодня, 13 марта
Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу
Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь