Настроение ручьем: смешные анекдоты на день 13 марта

Парень с девушкой приходят в кафе.
Девушка:
— Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
— Ничего себе ты разбогатела, а я буду кофе!
Вот так бывает: только привыкнешь к человеку, к его запаху, взгляду, телосложению, а он — БАЦ! — и вышел на следующей остановке.
Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникло чувство, что он по-крупному ограбил магазин. Хотя на самом деле все наоборот...
"Меня ничем не испортишь!" — заявила Красота. "Спорим!" — ухмыльнулось Время.
Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:
— Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ.
— Который крем?
— Такой в тюбике, на нем "Момент" написано.