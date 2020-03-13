С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 13 марта

- Роза, я хочу наконец таки пожить немного и для себя!
- Сёма, кто против?! Живи... пока я крашусь.
— Доктор, скажите, у меня грипп?!
— Да!
— Свиной?!
— Да!
— Вы уверены?!
— Абсолютно! Только свинья могла вызвать скорую в 4 утра с температурой 36, 7!
Соломон Маркович, как дела у вашего сына в школе?
— Уже лучше… Но пока ещё хожу на родительские собрания под чужой фамилией.
Хамская привычка забывать чужие дни рождения позволяет сэкономить за год значительную сумму.
В стоматологии.
- Боишься?
- Не-а!
- А что бахилы запотели?