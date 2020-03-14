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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 14 марта

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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 14 марта
04:48 Сегодня Телеграф

Самые уморительные анекдоты в это мартовское утро.

  • 1

    Семейная пара ожидает гостей. Неожиданно муж начинает прятать ценные книги. Жена спрашивает:

    — Дорогой, зачем ты это делаешь, неужели ты думаешь, что гости их украдут?

    — Нет, но вдруг они их узнают! 

  • 2

    Шел мимо площадки, там много детей было. Но больше всего запомнилась одна девочка. Она закричала, да так, что весь двор слышал: "Папа, или ты быстро подойдешь ко мне или я попрошу бабушку опять приехать к нам на неделю". И папа побежал.

  • 3

    — Ну, как дела на любовном фронте?

    — Плохи дела. Подруге по пьяне свою машину подарил. Теперь, как жадный человек, я обязан на ней жениться.

    Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, смеялся и крутился где-то рядом? Пригласите симпатичную подругу в мини юбке помочь вам по кухне.

  • 4

    Маленький племянник говорит своей тете:

    — Спасибо за подарок!

    — Не за что, малыш!

    — Я тоже так думаю, но мама велела вас поблагодарить.

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