Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 14 марта

Семейная пара ожидает гостей. Неожиданно муж начинает прятать ценные книги. Жена спрашивает:
— Дорогой, зачем ты это делаешь, неужели ты думаешь, что гости их украдут?
— Нет, но вдруг они их узнают!
Шел мимо площадки, там много детей было. Но больше всего запомнилась одна девочка. Она закричала, да так, что весь двор слышал: "Папа, или ты быстро подойдешь ко мне или я попрошу бабушку опять приехать к нам на неделю". И папа побежал.
— Ну, как дела на любовном фронте?
— Плохи дела. Подруге по пьяне свою машину подарил. Теперь, как жадный человек, я обязан на ней жениться.
Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, смеялся и крутился где-то рядом? Пригласите симпатичную подругу в мини юбке помочь вам по кухне.
Маленький племянник говорит своей тете:
— Спасибо за подарок!
— Не за что, малыш!
— Я тоже так думаю, но мама велела вас поблагодарить.