Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 14 марта

1 Семейная пара ожидает гостей. Неожиданно муж начинает прятать ценные книги. Жена спрашивает: — Дорогой, зачем ты это делаешь, неужели ты думаешь, что гости их украдут? — Нет, но вдруг они их узнают!

2 Шел мимо площадки, там много детей было. Но больше всего запомнилась одна девочка. Она закричала, да так, что весь двор слышал: "Папа, или ты быстро подойдешь ко мне или я попрошу бабушку опять приехать к нам на неделю". И папа побежал.

3 — Ну, как дела на любовном фронте? — Плохи дела. Подруге по пьяне свою машину подарил. Теперь, как жадный человек, я обязан на ней жениться. Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, смеялся и крутился где-то рядом? Пригласите симпатичную подругу в мини юбке помочь вам по кухне.