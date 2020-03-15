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Воскресенье, 15.03.2020
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Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 15 марта

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Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 15 марта
10:59 Сегодня Телеграф

С нашими анекдотами Ваше настроение будет просто отличным!

  • 1

    Будь я семейным психологом, мои советы ограничивались бы лишь одним: — Просто иногда напивайтесь вместе!

  • 2

    В магазине. — Можно примерить вон те брюки на витрине? — Нет, на витрине не надо, у нас для этого есть примерочные.

  • 3

    В Китае фраза "чихал я на тебя" приравнивается к покушению на убийство.

    Верный способ проверить, вырубилось электричество только в квартире или во всем доме, — открыть список доступных вайфай-сетей на телефоне.

  • 4

    — Что вы посоветуете к этому вину? — К этому вину идеально подойдет жареный беляш с автовокзала.

Начинаем день с юмора: утренние анекдоты 15 марта

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