Ни минуты для грусти: отборные анекдоты 15 марта

Будь я семейным психологом, мои советы ограничивались бы лишь одним: — Просто иногда напивайтесь вместе!

В магазине. — Можно примерить вон те брюки на витрине? — Нет, на витрине не надо, у нас для этого есть примерочные.

3

В Китае фраза "чихал я на тебя" приравнивается к покушению на убийство.

Верный способ проверить, вырубилось электричество только в квартире или во всем доме, — открыть список доступных вайфай-сетей на телефоне.