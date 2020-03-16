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Украсьте свой день улыбкой: смешные анекдоты 16 марта

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Украсьте свой день улыбкой: смешные анекдоты 16 марта
10:58 Сегодня Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

  • 1

    Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе.

  • 2

    — Я уже полгода в депрессии, ничего не помогает. Не вижу смысла жизни.

    — Сходи к психологу, расскажи ему.

    — Ходил, рассказывал.

    — И что?

    — Теперь он тоже не понимает, в чем смысл жизни.

  • 3

    — Вы кашляете! Это коронавирус?

    — Нет, у меня туберкулез.

    — Слава богу, а то я испугался.

    В жизни каждого отца однажды наступает счастливый момент, когда звонит ребенок и спрашивает:

    — Папа, тебе сколько пива брать?

  • 4

    — Можешь дать мне денег?

    — На что?

    — Ну-у-у... на память!

Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 16 марта

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