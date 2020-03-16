Украсьте свой день улыбкой: смешные анекдоты 16 марта

1 Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе.

2 — Я уже полгода в депрессии, ничего не помогает. Не вижу смысла жизни. — Сходи к психологу, расскажи ему. — Ходил, рассказывал. — И что? — Теперь он тоже не понимает, в чем смысл жизни.

3 — Вы кашляете! Это коронавирус? — Нет, у меня туберкулез. — Слава богу, а то я испугался. В жизни каждого отца однажды наступает счастливый момент, когда звонит ребенок и спрашивает: — Папа, тебе сколько пива брать?