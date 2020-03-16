Украсьте свой день улыбкой: смешные анекдоты 16 марта

Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе.
— Я уже полгода в депрессии, ничего не помогает. Не вижу смысла жизни.
— Сходи к психологу, расскажи ему.
— Ходил, рассказывал.
— И что?
— Теперь он тоже не понимает, в чем смысл жизни.
— Вы кашляете! Это коронавирус?
— Нет, у меня туберкулез.
— Слава богу, а то я испугался.
В жизни каждого отца однажды наступает счастливый момент, когда звонит ребенок и спрашивает:
— Папа, тебе сколько пива брать?
— Можешь дать мне денег?
— На что?
— Ну-у-у... на память!