Очень веселые анекдоты на день 17 марта, с которыми не соскучитесь

Если вы перед тем, как врезаться в дерево на полном ходу, начинаете вспоминать, где тормоз, напоследок посмотритесь в зеркальце — скорее всего он там!!!
— Роза, а ты знаешь, что твой Изя таки кобель…
— Нет, Сара, он не кобель. Он так… Слегка погавкать…
Мужик женился второй раз, приводит жену домой. Дома сын от первого брака спрашивает:
— Папа, это твоя новая жена?
— Да сынок.
— По-моему тебя обманули, не такая уж она и новая.
Врач говорит мужчине:
— Передайте вашей жене, что ослабление слуха — это у неё возрастное.
— Возрастное? Тогда вы сами ей об этом скажите…
Немного о лете.
— Сема, почему ты ходишь по квартире в одних трусах?
– В двух жарко!