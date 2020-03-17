Очень веселые анекдоты на день 17 марта, с которыми не соскучитесь

Если вы перед тем, как врезаться в дерево на полном ходу, начинаете вспоминать, где тормоз, напоследок посмотритесь в зеркальце — скорее всего он там!!!

— Нет, Сара, он не кобель. Он так… Слегка погавкать…

— Роза, а ты знаешь, что твой Изя таки кобель…

3

Мужик женился второй раз, приводит жену домой. Дома сын от первого брака спрашивает:

— Папа, это твоя новая жена?

— Да сынок.

— По-моему тебя обманули, не такая уж она и новая.

Врач говорит мужчине:

— Передайте вашей жене, что ослабление слуха — это у неё возрастное.

— Возрастное? Тогда вы сами ей об этом скажите…