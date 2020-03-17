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Очень веселые анекдоты на день 17 марта, с которыми не соскучитесь

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Очень веселые анекдоты на день 17 марта, с которыми не соскучитесь
11:06 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для веселого настроения на целый день.

  • 1

    Если вы перед тем, как врезаться в дерево на полном ходу, начинаете вспоминать, где тормоз, напоследок посмотритесь в зеркальце — скорее всего он там!!!

  • 2

    — Роза, а ты знаешь, что твой Изя таки кобель…

    — Нет, Сара, он не кобель. Он так… Слегка погавкать…

  • 3

    Мужик женился второй раз, приводит жену домой. Дома сын от первого брака спрашивает:

    — Папа, это твоя новая жена?

    — Да сынок.

    — По-моему тебя обманули, не такая уж она и новая.

    Врач говорит мужчине:

    — Передайте вашей жене, что ослабление слуха — это у неё возрастное.

    — Возрастное? Тогда вы сами ей об этом скажите…

  • 4

    Немного о лете.

    — Сема, почему ты ходишь по квартире в одних трусах?

    – В двух жарко!

Веселые анекдоты, которые скрасят ваше утро

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