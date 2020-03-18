Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 18 марта

Можно многое сказать о настроении женщины по ее рукам. Например, если женщина держит в руке пистолет, вероятно она сердится.

2

- Дорогой, скажи, что тебе очень повезло, что ты встретил меня!

- Конечно повезло, а вот твой бывший - вообще везунчик.