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Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 18 марта

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Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 18 марта
04:40 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Можно многое сказать о настроении женщины по ее рукам. Например, если женщина держит в руке пистолет, вероятно она сердится.

  • 2

    - Дорогой, скажи, что тебе очень повезло, что ты встретил меня!

    - Конечно повезло, а вот твой бывший - вообще везунчик.

  • 3

    - Почему ты после женитьбы бросил заниматься нумизматикой?

    - Теперь я занят поисками современных денег.

    - Тук, тук.

    - Кто там?

    - Полиция, откройте.

    - Вы должны подождать, я ... какаю.

    - Мы это видим, телефонная будка-то стеклянная.

  • 4

    Предновогодние дни:

    - Здравствуйте, Михаил!

    - Здравствуйте, Иван Иванович.

    - Отгадай загадку: "Не пьет, не курит, на Новый Год дежурит! "

    - Это вы на что намекаете?

Ищите в жизни позитив: вечерние анекдоты 17 марта

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