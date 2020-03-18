Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 18 марта

Можно многое сказать о настроении женщины по ее рукам. Например, если женщина держит в руке пистолет, вероятно она сердится.
- Дорогой, скажи, что тебе очень повезло, что ты встретил меня!
- Конечно повезло, а вот твой бывший - вообще везунчик.
- Почему ты после женитьбы бросил заниматься нумизматикой?
- Теперь я занят поисками современных денег.
- Тук, тук.
- Кто там?
- Полиция, откройте.
- Вы должны подождать, я ... какаю.
- Мы это видим, телефонная будка-то стеклянная.
Предновогодние дни:
- Здравствуйте, Михаил!
- Здравствуйте, Иван Иванович.
- Отгадай загадку: "Не пьет, не курит, на Новый Год дежурит! "
- Это вы на что намекаете?