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Смешные анекдоты 18 марта, которые заряжают позитивом

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Смешные анекдоты 18 марта, которые заряжают позитивом
10:40 Сегодня Телеграф

Зарядитесь позитивом с нашей юморной подборкой анекдотов!

  • 1

    - Привет, Толян! Где ты так загорел?

    - На нудистском пляже!

    - А почему круги белые вокруг глаз?

    - Да это от бинокля!

  • 2

    Хотелось бы, чтоб алкоголь был дома просто на всякий случай, но всякий случай наступает как только алкоголь появляется дома.

  • 3

    Встречаются две подруги:

    - Зин, у тебя мужик так умно выглядит! он, наверное, все-все знает?

    - Ой, что ты! Он даже ни о чем не догадывается!..

    Беседуют две подруги:

    - Как у тебя с мужиком-то? По утрам встает?

    - Встает и даже кофе в постель приносит.

  • 4

    Две дамы в купе поезда. Завязывается разговор. Одна кокетливо спрашивает:

    - Сколько бы вы мне дали лет?

    - Неужели вам своих мало?

Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 18 марта

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