Смешные анекдоты 18 марта, которые заряжают позитивом

- Да это от бинокля!

- А почему круги белые вокруг глаз?

- Привет, Толян! Где ты так загорел?

Хотелось бы, чтоб алкоголь был дома просто на всякий случай, но всякий случай наступает как только алкоголь появляется дома.

3

Встречаются две подруги:

- Зин, у тебя мужик так умно выглядит! он, наверное, все-все знает?

- Ой, что ты! Он даже ни о чем не догадывается!..

Беседуют две подруги:

- Как у тебя с мужиком-то? По утрам встает?

- Встает и даже кофе в постель приносит.