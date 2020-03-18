Смешные анекдоты 18 марта, которые заряжают позитивом

- Привет, Толян! Где ты так загорел?
- На нудистском пляже!
- А почему круги белые вокруг глаз?
- Да это от бинокля!
Хотелось бы, чтоб алкоголь был дома просто на всякий случай, но всякий случай наступает как только алкоголь появляется дома.
Встречаются две подруги:
- Зин, у тебя мужик так умно выглядит! он, наверное, все-все знает?
- Ой, что ты! Он даже ни о чем не догадывается!..
Беседуют две подруги:
- Как у тебя с мужиком-то? По утрам встает?
- Встает и даже кофе в постель приносит.
Две дамы в купе поезда. Завязывается разговор. Одна кокетливо спрашивает:
- Сколько бы вы мне дали лет?
- Неужели вам своих мало?