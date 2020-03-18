Забавные вечерние анекдоты 18 марта, которые вас рассмешат

- Алло, привет, любимая ! Чем сейчас занимаешься?
- Рыбку заливную делаю...
- Ого! А ты разве умеешь?!
- А , то! Кусок воблы, глоточек пивка...
Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел зaкручивaл... Вообщем, вредил кaк мог народному хозяйству.
Гаишник тормозит машину:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг - сэр?
- Потому, что едете по левой стороне дороги!
Из спортивного репортажа:
- Нам нужен гол! Нам нужен гол! Нам нужен - мы его и получили!
Теща и зять орут друг на друга.
Теща: - Если бы ты был моим мужем, то я бы налила тебе яд!
Зять: - Если бы вы были моей женой, я бы его выпил!