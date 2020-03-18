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Среда, 18.03.2020
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Забавные вечерние анекдоты 18 марта, которые вас рассмешат

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Забавные вечерние анекдоты 18 марта, которые вас рассмешат
16:53 Сегодня Телеграф

Самые уморительные анекдоты в этот вечер среды.

  • 1

    - Алло, привет, любимая ! Чем сейчас занимаешься?

    - Рыбку заливную делаю...

    - Ого! А ты разве умеешь?!

    - А , то! Кусок воблы, глоточек пивка...

  • 2

    Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел зaкручивaл... Вообщем, вредил кaк мог народному хозяйству.

  • 3

    Гаишник тормозит машину:

    - Ваши документы, сэр!

    - Почему это я вдруг - сэр?

    - Потому, что едете по левой стороне дороги!

    Из спортивного репортажа:

    - Нам нужен гол! Нам нужен гол! Нам нужен - мы его и получили!

  • 4

    Теща и зять орут друг на друга.

    Теща: - Если бы ты был моим мужем, то я бы налила тебе яд!

    Зять: - Если бы вы были моей женой, я бы его выпил!

Смешные анекдоты 18 марта, которые заряжают позитивом

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