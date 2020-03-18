Забавные вечерние анекдоты 18 марта, которые вас рассмешат

- Ого! А ты разве умеешь?!

- Алло, привет, любимая ! Чем сейчас занимаешься?

Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел зaкручивaл... Вообщем, вредил кaк мог народному хозяйству.

- Нам нужен гол! Нам нужен гол! Нам нужен - мы его и получили!

- Потому, что едете по левой стороне дороги!

- Почему это я вдруг - сэр?

4

Теща и зять орут друг на друга.

Теща: - Если бы ты был моим мужем, то я бы налила тебе яд!

Зять: - Если бы вы были моей женой, я бы его выпил!