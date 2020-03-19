Анекдоты на утро 19 марта, которые поднимут ваше настроение

Хорошо быть женщиной! С работы пришла-быстренько убралась, постирала, погладила, сбегала в магазин, кушать приготовила, посуду помыла - и все!!! Делай, что хочешь.

Жил был дядечка с хорошим чувством юмора, и фамилия у него была Стакан. Так как с юмором проблем нету он своих детей, мальчика и девочку, назвал Рома и Джина.

3

Стою себе на улице, курю. Подходит тетка и такая: Не кури, а то в 35 будешь выглядеть на 45... Более офигительного комплимента в мои 54 мне никто не делал!

Советы, как выжить в кризис.

Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?