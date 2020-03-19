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Четверг, 19.03.2020
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Анекдоты на утро 19 марта, которые поднимут ваше настроение

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Анекдоты на утро 19 марта, которые поднимут ваше настроение
04:45 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с нашими юморными анекдотами.

  • 1

    Хорошо быть женщиной! С работы пришла-быстренько убралась, постирала, погладила, сбегала в магазин, кушать приготовила, посуду помыла - и все!!! Делай, что хочешь.

  • 2

    Жил был дядечка с хорошим чувством юмора, и фамилия у него была Стакан. Так как с юмором проблем нету он своих детей, мальчика и девочку, назвал Рома и Джина.

  • 3

    Стою себе на улице, курю. Подходит тетка и такая: Не кури, а то в 35 будешь выглядеть на 45... Более офигительного комплимента в мои 54 мне никто не делал!

    Советы, как выжить в кризис.

    Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

    Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

  • 4

    - Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!

    - Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!

    - Ну... Часть улова пришлось, конечно, продать...

Забавные вечерние анекдоты 18 марта, которые вас рассмешат

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