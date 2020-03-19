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Четверг, 19.03.2020
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Анекдоты 19 марта, которые зарядят позитивом на целый день

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Анекдоты 19 марта, которые зарядят позитивом на целый день
10:45 Сегодня Телеграф

Свежая порция улетного юмора специально для наших читателей!

  • 1

    - Слушай, сосед, на кого всё время твоя жена орёт?

    - Да на нашего пса.

    - Бедное животное. Вчера твоя жена грозилась выгнать его на улицу и забрать ключи от дома.

  • 2

    Природа обделила женщину в физической силе, поэтому женщина в совершенстве овладела искусством психологического насилия.

  • 3

    - Ну и почему на меня так все смотрят? Может, платье слишком откровенное?

    - Не знаю, Андрюха, не знаю…

    - Как вчера добрался?

    - Был пьян, отсоветовали ехать домой на машине. Решил доехать на троллейбусе. Доехал в целости и сохранности. Это удивительно, потому, что я никогда не водил троллейбус.

  • 4

    - Да ты не мужик... Гвоздь в стену вбить не можешь!

    - А по твоему у мачо вся стена в гвоздях?

Анекдоты на утро 19 марта, которые поднимут ваше настроение

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