Анекдоты 19 марта, которые зарядят позитивом на целый день

- Слушай, сосед, на кого всё время твоя жена орёт?
- Да на нашего пса.
- Бедное животное. Вчера твоя жена грозилась выгнать его на улицу и забрать ключи от дома.
Природа обделила женщину в физической силе, поэтому женщина в совершенстве овладела искусством психологического насилия.
- Ну и почему на меня так все смотрят? Может, платье слишком откровенное?
- Не знаю, Андрюха, не знаю…
- Как вчера добрался?
- Был пьян, отсоветовали ехать домой на машине. Решил доехать на троллейбусе. Доехал в целости и сохранности. Это удивительно, потому, что я никогда не водил троллейбус.
- Да ты не мужик... Гвоздь в стену вбить не можешь!
- А по твоему у мачо вся стена в гвоздях?