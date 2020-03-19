Анекдоты 19 марта, которые зарядят позитивом на целый день

1 - Слушай, сосед, на кого всё время твоя жена орёт? - Да на нашего пса. - Бедное животное. Вчера твоя жена грозилась выгнать его на улицу и забрать ключи от дома.

2 Природа обделила женщину в физической силе, поэтому женщина в совершенстве овладела искусством психологического насилия.

3 - Ну и почему на меня так все смотрят? Может, платье слишком откровенное? - Не знаю, Андрюха, не знаю… - Как вчера добрался? - Был пьян, отсоветовали ехать домой на машине. Решил доехать на троллейбусе. Доехал в целости и сохранности. Это удивительно, потому, что я никогда не водил троллейбус.