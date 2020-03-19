Забавные анекдоты на вечер 19 марта, которые вас рассмешат

Директор школы ловит в туалете курящего пацана.
- Какой класс?
Пацан, выпуская дым кольцами:
- Буржуазия!
Идеальная жена - это школьная учительница. Во всяком случае, это единственная женщина в мире, которая, задав вопрос, замолкает на некоторое время, чтобы выслушать ответ.
- А погода стала ужасна.
- Да, самая противная пора настала. С утра до вечера пасмурно, как в Лондоне.
- Ну, хоть что-то у нас как в Лондоне.
Как учил меня папа:
- Помни, доченька, ты - девочка! Никакой агрессии - бей и улыбайся!
- У меня для тебя две новости.
- Начни с хорошей.
- С чего ты взял, что есть хорошая?