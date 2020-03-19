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Забавные анекдоты на вечер 19 марта, которые вас рассмешат

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Забавные анекдоты на вечер 19 марта, которые вас рассмешат
16:52 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток вечер точно удастся!

  • 1

    Директор школы ловит в туалете курящего пацана.

    - Какой класс?

    Пацан, выпуская дым кольцами:

    - Буржуазия!

  • 2

    Идеальная жена - это школьная учительница. Во всяком случае, это единственная женщина в мире, которая, задав вопрос, замолкает на некоторое время, чтобы выслушать ответ.

  • 3

    - А погода стала ужасна.

    - Да, самая противная пора настала. С утра до вечера пасмурно, как в Лондоне.

    - Ну, хоть что-то у нас как в Лондоне.

    Как учил меня папа:

    - Помни, доченька, ты - девочка! Никакой агрессии - бей и улыбайся!

  • 4

    - У меня для тебя две новости.

    - Начни с хорошей.

    - С чего ты взял, что есть хорошая?

Анекдоты 19 марта, которые зарядят позитивом на целый день

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