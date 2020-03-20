Отличное настроение с самого утра: забавные анекдоты 20 марта

1 Сын взял перфоратор и сам впервые прикрепил вешалку для одежды в коридоре. Теперь даже моя смерть не поможет соседям!

2 Обезьянка взяла в руки палку для сэлфи и поняла, что дальше сможет зарабатывать без фотографа.

3 - Фаст-фуд очень вреден. - А мне его врач прописал. - Не может быть. - Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал. - Официант этот бифштекс из конины? - Нет, - кони кончились! Этот уже из телеги!