Отличное настроение с самого утра: забавные анекдоты 20 марта

Сын взял перфоратор и сам впервые прикрепил вешалку для одежды в коридоре. Теперь даже моя смерть не поможет соседям!
Обезьянка взяла в руки палку для сэлфи и поняла, что дальше сможет зарабатывать без фотографа.
- Фаст-фуд очень вреден.
- А мне его врач прописал.
- Не может быть.
- Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.
- Официант этот бифштекс из конины?
- Нет, - кони кончились! Этот уже из телеги!
Если на бачок унитаза положить учебник по квантовой физике, то через месяц этот предмет будут знать все члены семьи. Но никто в этом не признается.