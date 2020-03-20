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Отличное настроение с самого утра: забавные анекдоты 20 марта

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Отличное настроение с самого утра: забавные анекдоты 20 марта
04:42 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты не дадут скучать этим утром.

  • 1

    Сын взял перфоратор и сам впервые прикрепил вешалку для одежды в коридоре. Теперь даже моя смерть не поможет соседям!

  • 2

    Обезьянка взяла в руки палку для сэлфи и поняла, что дальше сможет зарабатывать без фотографа.

  • 3

    - Фаст-фуд очень вреден.

    - А мне его врач прописал.

    - Не может быть.

    - Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.

    - Официант этот бифштекс из конины?

    - Нет, - кони кончились! Этот уже из телеги!

  • 4

    Если на бачок унитаза положить учебник по квантовой физике, то через месяц этот предмет будут знать все члены семьи. Но никто в этом не признается.

Забавные анекдоты на вечер 19 марта, которые вас рассмешат

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