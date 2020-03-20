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Пятница, 20.03.2020
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Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 20 марта

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Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 20 марта
11:02 Сегодня Телеграф

С нашими анекдотами Ваше настроение будет просто отличным!

  • 1

    — Как научиться молчать, когда муж орет на тебя?

    — Ой, я вас умоляю... Тут хотя бы научиться не смеяться в это время.

  • 2

    — Сидоров, почему ты три дня не был на работе?

    — Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал. Три дня пришлось сидеть на дереве.

    — А чем же ты все это время питался?

    — Жена еду приносила.

  • 3

    Два джентльмена после охоты сидят у камина, вытянув ноги к огню, и молчат:

    — Боюсь, что ваши носки начинают тлеть.

    — Вы, вероятное, хотите сказать — сапоги?

    — Нет, ваши сапоги уже давно сгорели.

    Одесса. Надпись на заборе: Патроны — дорогие. Предупредительного выстрела не будет!!!

  • 4

    Искрометный танец исполнила теща зятю во время организованного им короткого замыкания утюга.

Отличное настроение с самого утра: забавные анекдоты 20 марта

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