Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 20 марта

— Ой, я вас умоляю... Тут хотя бы научиться не смеяться в это время.

— Как научиться молчать, когда муж орет на тебя?

2

— Сидоров, почему ты три дня не был на работе?

— Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал. Три дня пришлось сидеть на дереве.

— А чем же ты все это время питался?

— Жена еду приносила.