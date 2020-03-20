Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 20 марта

— Как научиться молчать, когда муж орет на тебя?
— Ой, я вас умоляю... Тут хотя бы научиться не смеяться в это время.
— Сидоров, почему ты три дня не был на работе?
— Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал. Три дня пришлось сидеть на дереве.
— А чем же ты все это время питался?
— Жена еду приносила.
Два джентльмена после охоты сидят у камина, вытянув ноги к огню, и молчат:
— Боюсь, что ваши носки начинают тлеть.
— Вы, вероятное, хотите сказать — сапоги?
— Нет, ваши сапоги уже давно сгорели.
Одесса. Надпись на заборе: Патроны — дорогие. Предупредительного выстрела не будет!!!
Искрометный танец исполнила теща зятю во время организованного им короткого замыкания утюга.