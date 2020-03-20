Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты 20 марта

1 — Если незнакомый человек просит вас залезть на дерево, стоит ли прислушиваться? — Если это хозяин бегущей к вам собаки с оборванным поводком, то стоит.

2 Подошел Иван к соседнему забору и зовет: — Василь, выходи на улицу, поболтаем. — Да я с удовольствием, так жена не пустит… — А ты бери и жену… — Эге! Скажешь тоже!.. Тогда нам придется только слушать!

3 Жена: — Что-то у меня левая рука чешется… Это наверное к деньгам. Муж (не отрываясь от газеты): — Не дам! — Знаешь, Додик, шо хорошего в доме у самого моря? — Нет, Семен Маркович. — Там ты окружен идиотами только с трех сторон…