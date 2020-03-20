Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты 20 марта

— Если незнакомый человек просит вас залезть на дерево, стоит ли прислушиваться?
— Если это хозяин бегущей к вам собаки с оборванным поводком, то стоит.
Подошел Иван к соседнему забору и зовет:
— Василь, выходи на улицу, поболтаем.
— Да я с удовольствием, так жена не пустит…
— А ты бери и жену…
— Эге! Скажешь тоже!.. Тогда нам придется только слушать!
Жена:
— Что-то у меня левая рука чешется… Это наверное к деньгам.
Муж (не отрываясь от газеты):
— Не дам!
— Знаешь, Додик, шо хорошего в доме у самого моря?
— Нет, Семен Маркович.
— Там ты окружен идиотами только с трех сторон…
— Вы слышали, как эта толстуха заняла два места в кинотеатре? Она даже не заметила ручки подлокотника посередине!