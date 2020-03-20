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Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты 20 марта

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Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты 20 марта
17:12 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь вечер.

  • 1

    — Если незнакомый человек просит вас залезть на дерево, стоит ли прислушиваться?

    — Если это хозяин бегущей к вам собаки с оборванным поводком, то стоит.

  • 2

    Подошел Иван к соседнему забору и зовет:

    — Василь, выходи на улицу, поболтаем.

    — Да я с удовольствием, так жена не пустит…

    — А ты бери и жену…

    — Эге! Скажешь тоже!.. Тогда нам придется только слушать!

  • 3

    Жена:

    — Что-то у меня левая рука чешется… Это наверное к деньгам.

    Муж (не отрываясь от газеты):

    — Не дам!

    — Знаешь, Додик, шо хорошего в доме у самого моря?

    — Нет, Семен Маркович.

    — Там ты окружен идиотами только с трех сторон…

  • 4

    — Вы слышали, как эта толстуха заняла два места в кинотеатре? Она даже не заметила ручки подлокотника посередине!

Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 20 марта

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