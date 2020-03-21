Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 21 марта

1 Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла смс-ка: "Ну и зря."

2 — Бабушка, а что произойдёт, если я буду кушать генномодифицированные продукты? — Ты, Вовка, вырастешь сильным и крепким! — И на кого я буду похож? — На Николая Валуева.

3 Обещания — как дети: легко сделать — трудно сдержать! Сарочка, хотите узнать любит ли он Вас? Дорисуйте одну полоску.