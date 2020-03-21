Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 21 марта

Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла смс-ка: "Ну и зря."
— Бабушка, а что произойдёт, если я буду кушать генномодифицированные продукты?
— Ты, Вовка, вырастешь сильным и крепким!
— И на кого я буду похож?
— На Николая Валуева.
Обещания — как дети: легко сделать — трудно сдержать!
Сарочка, хотите узнать любит ли он Вас? Дорисуйте одну полоску.
В Одессе.
— Ты знаешь, Фима, у моей Розы память лучше, чем у слона!
— В смысле?
— Слоны помнят все, шо было, а Роза — все, чего даже не было!