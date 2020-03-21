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Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 21 марта

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Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 21 марта
04:40 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить утром.

  • 1

    Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла смс-ка: "Ну и зря."

  • 2

    — Бабушка, а что произойдёт, если я буду кушать генномодифицированные продукты?

    — Ты, Вовка, вырастешь сильным и крепким!

    — И на кого я буду похож?

    — На Николая Валуева.

  • 3

    Обещания — как дети: легко сделать — трудно сдержать!

    Сарочка, хотите узнать любит ли он Вас? Дорисуйте одну полоску.

  • 4

    В Одессе.

    — Ты знаешь, Фима, у моей Розы память лучше, чем у слона!

    — В смысле?

    — Слоны помнят все, шо было, а Роза — все, чего даже не было!

Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты 20 марта

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