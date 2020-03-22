Начни день с улыбки: утренние анекдоты 22 марта

- Мама, ну, сколько можно повторять. Это моя жена и мне уже сорок лет...

- Да? Нет, я не о такой мечтал!

3

Никак не мог найти свою чашку - думал, разбилась. Оказалось, кто-то то бывавших за последние четыре дня гостей помыл ее и поставил на полку для посуды.

Посмотреть в интернете, как хорошо было в семидесятые интересно. А вот представить, что ты в семидесятых без интернета - страшновато.