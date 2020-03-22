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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 22 марта

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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 22 марта
04:49 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на все утро.

  • 1

    - Сынок, брось каку!!!

    - Мама, ну, сколько можно повторять. Это моя жена и мне уже сорок лет...

  • 2

    - А вы кто?

    - Я женщина вашей мечты!

    - Да? Нет, я не о такой мечтал!

    - А сбылась такая!

  • 3

    Никак не мог найти свою чашку - думал, разбилась. Оказалось, кто-то то бывавших за последние четыре дня гостей помыл ее и поставил на полку для посуды.

    Посмотреть в интернете, как хорошо было в семидесятые интересно. А вот представить, что ты в семидесятых без интернета - страшновато.

  • 4

    - Налей мне компот!

    - Тебе какой?

    - Ты не видишь? Мне плохо, дай огурцовый!

Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 21 марта

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