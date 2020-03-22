Смейтесь на здоровье: анекдоты на день 22 марта

Мне кажется интерес к людям скупающим туалетную бумагу - в зависти. Всем хочется спросить - где вы столько жратвы натырили?!

- Дорогой, тебе не кажется, что я немного поправилась?

3

- Что за парадокс? Масок нет в аптеках и на людях их тоже нет!

- Наверное раскупили на случай, если туалетная бумага закончится.

- Бэрримор, что это за вой на болотах?

- Население скупает туалетную бумагу, сэр.

- Но зачем?

- Гречка оказалась не очень, сэр.