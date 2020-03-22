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Смейтесь на здоровье: анекдоты на день 22 марта

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Смейтесь на здоровье: анекдоты на день 22 марта
10:54 Сегодня Телеграф

Подборка забавные анекдотов, которые поднимут вам настроение.

  • 1

    Мне кажется интерес к людям скупающим туалетную бумагу - в зависти. Всем хочется спросить - где вы столько жратвы натырили?!

  • 2

    Самый короткий сюжет с трагическим концом:

    - Дорогой, тебе не кажется, что я немного поправилась?

    - Да.

    -…

  • 3

    - Что за парадокс? Масок нет в аптеках и на людях их тоже нет!

    - Наверное раскупили на случай, если туалетная бумага закончится.

    - Бэрримор, что это за вой на болотах?

    - Население скупает туалетную бумагу, сэр.

    - Но зачем?

    - Гречка оказалась не очень, сэр.

  • 4

    Мобильные телефоны сделали людей менее мобильными, смартфоны – менее умными... Что дальше?

Начни день с улыбки: утренние анекдоты 22 марта

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