Смейтесь на здоровье: анекдоты на день 22 марта

Мне кажется интерес к людям скупающим туалетную бумагу - в зависти. Всем хочется спросить - где вы столько жратвы натырили?!
Самый короткий сюжет с трагическим концом:
- Дорогой, тебе не кажется, что я немного поправилась?
- Да.
-…
- Что за парадокс? Масок нет в аптеках и на людях их тоже нет!
- Наверное раскупили на случай, если туалетная бумага закончится.
- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Население скупает туалетную бумагу, сэр.
- Но зачем?
- Гречка оказалась не очень, сэр.
Мобильные телефоны сделали людей менее мобильными, смартфоны – менее умными... Что дальше?