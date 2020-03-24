Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 24 марта

- Ты опять назвал меня Таней!!!

- Тань, ну когда ты перестанешь быть такой ревнивой?

– В твоем случае, Маша, это насморк…

– Ребята! Объясните, что такое утечка мозгов?

3

В зоопарке:

– Па, а почему эта горилла так злобно на меня посмотрела?

– Подожди, сынок, это была только касса.

– Папа, а мы завтра пойдем еще на охоту?

– Нет, завтра мы идем к окулисту, – сказал отец, потихоньку выколупывая дробь у себя из пятой точки.