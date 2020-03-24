Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 24 марта

- Тань, ну когда ты перестанешь быть такой ревнивой?
- Ты опять назвал меня Таней!!!
– Ребята! Объясните, что такое утечка мозгов?
– В твоем случае, Маша, это насморк…
В зоопарке:
– Па, а почему эта горилла так злобно на меня посмотрела?
– Подожди, сынок, это была только касса.
– Папа, а мы завтра пойдем еще на охоту?
– Нет, завтра мы идем к окулисту, – сказал отец, потихоньку выколупывая дробь у себя из пятой точки.
Врач - пациенту:
- Если вы бросите курить, то проживете еще лет 20.
- Отлично, тогда я, пожалуй, брошу лет в 80.