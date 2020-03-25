Посмейтесь от души: анекдоты на день 25 марта

Доказано, что парня, вернувшегося из армии, первые две недели абсолютно не волнует, дождалась его девушка или нет.

Корова, которая очень хотела жить, начала давать не только молоко, но и яйца.

3

Моя девушка беременна, и это сильно бьёт по моему бюджету. Приходится платить МТС 1,5 рубля в день, чтобы они блокировали звонки от неё.

Если бы люди вместо "можно вопрос?" задавали, собственно, сам вопрос, мир стал бы чуточку быстрее.