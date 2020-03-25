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Посмейтесь от души: анекдоты на день 25 марта

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Посмейтесь от души: анекдоты на день 25 марта
10:56 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения.

  • 1

    Доказано, что парня, вернувшегося из армии, первые две недели абсолютно не волнует, дождалась его девушка или нет.

  • 2

    Корова, которая очень хотела жить, начала давать не только молоко, но и яйца.

  • 3

    Моя девушка беременна, и это сильно бьёт по моему бюджету. Приходится платить МТС 1,5 рубля в день, чтобы они блокировали звонки от неё.

    Если бы люди вместо "можно вопрос?" задавали, собственно, сам вопрос, мир стал бы чуточку быстрее.

  • 4

    Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.

Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 25 марта

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