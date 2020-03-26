Держись на волне позитива: анекдоты на день 26 марта

- Должен тебе признаться, что единственный мой недостаток - это искренность, моя кривоногая толстушка!

Все-таки как много зависит от места действия: воскрес в Иерусалиме - чудо; воскрес в Голливуде - зомби.

3

Если бы все деньги в школе, которые шли на шторы, шли на шторы, то из них можно было бы сшить чехол для школы и еще бы осталось на шторы.

Если девушка в твоём присутствии ведет себя, как дура — значит, она в тебя влюблена.

Или дура.