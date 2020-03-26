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Держись на волне позитива: анекдоты на день 26 марта

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Держись на волне позитива: анекдоты на день 26 марта
11:27 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты, которые сделают ваш день немного веселее.

  • 1

    - Должен тебе признаться, что единственный мой недостаток - это искренность, моя кривоногая толстушка!

  • 2

    Все-таки как много зависит от места действия: воскрес в Иерусалиме - чудо; воскрес в Голливуде - зомби.

  • 3

    Если бы все деньги в школе, которые шли на шторы, шли на шторы, то из них можно было бы сшить чехол для школы и еще бы осталось на шторы.

    Если девушка в твоём присутствии ведет себя, как дура — значит, она в тебя влюблена.

    Или дура.

  • 4

    Человек, который не знает о существовании YouTube, до сих пор шлёт смешное видео в адрес передачи "Сам себе режиссёр".

Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 26 марта

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