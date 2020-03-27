Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 27 марта

Если в вашем доме стало тихо, значит, ваш ребёнок уже облизал ботинки, задушил кота, разрисовал обои и теперь пьёт из унитаза.
Объявление: хочу познакомиться с девушкой или продам запорожец.
Храбрость и трусость. Верность и предательство. Любовь и ненависть. Спрашивайте во всех книжных магазинах страны — словарь антонимов.
В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет борщ варит, хочет посуду моет.
Сегодня сделала доброе дело! Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужчина к остановке бежит. Ну, я собаку с поводка спустила. Успел таки мужчина на автобус...