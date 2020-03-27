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Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 27 марта

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Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 27 марта
16:14 Сегодня Телеграф

Заряжаем позитивом отличной подборкой смешных анекдотов.

  • 1

    Если в вашем доме стало тихо, значит, ваш ребёнок уже облизал ботинки, задушил кота, разрисовал обои и теперь пьёт из унитаза.

  • 2

    Объявление: хочу познакомиться с девушкой или продам запорожец.

  • 3

    Храбрость и трусость. Верность и предательство. Любовь и ненависть. Спрашивайте во всех книжных магазинах страны — словарь антонимов.

    В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет борщ варит, хочет посуду моет.

  • 4

    Сегодня сделала доброе дело! Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужчина к остановке бежит. Ну, я собаку с поводка спустила. Успел таки мужчина на автобус...

Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 27 марта

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