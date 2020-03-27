Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 27 марта

1 Если в вашем доме стало тихо, значит, ваш ребёнок уже облизал ботинки, задушил кота, разрисовал обои и теперь пьёт из унитаза.

2 Объявление: хочу познакомиться с девушкой или продам запорожец.

3 Храбрость и трусость. Верность и предательство. Любовь и ненависть. Спрашивайте во всех книжных магазинах страны — словарь антонимов. В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет борщ варит, хочет посуду моет.