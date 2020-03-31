Не стоит хмуриться сегодня: веселые анекдоты 31 марта

Девочка Таня, гуляя по тонкому льду, обнаружила, что лед сверху ломается гораздо легче, чем снизу.
Одна девочка стала на весы и они развалились. Жаль, ведь она так и не узнала, худая она или толстая.
А знаете ли Вы, что что 90% людей не замечают в этом тексте повторение слова "что" в самом начале.
Родители вошли в квартиру и увидели разбросанные шмотки, пивные банки. А пьяный сын всё пытался наиграть на пианино мелодию мистера Пропера.
Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента - это уже вымогательство.