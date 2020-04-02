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Четверг, 02.04.2020
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Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день 2 апреля

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Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день 2 апреля
10:57 Сегодня Телеграф

Подборка самых свежих анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Ухаживание в среде эмо - сложный и запутанный ритуал. Основная его часть состоит в том, чтобы ненавязчивым и деликатным образом выяснить пол партнера.

  • 2

    Объявление: компании на постоянную работу требуется опытный бухгалтер (можно женщина), а также опытная женщина (можно бухгалтер).

  • 3

    — Бордо 70-го года за 800 фунтов?! Вы че?! Мне вчера женщина того же года досталась за две банки "Балтики"!

    В детстве маленький Миша доезжал только до 6-ого этажа, а потом он шел пешком и матерился, ведь мама научила его считать только до шести, а папа материться.

  • 4

    Дельфины — очень умные животные. Когда они попадают в неволю, то уже через несколько дней обучают людей стоять на краю бассейна и бросать им рыбу.

Много смеха и позитива: веселые утренние анекдоты на 2 апреля

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