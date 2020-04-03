Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 3 апреля

У меня плохое зрение и я ношу очки. Иногда люди отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: “Мне идет?”. Что должен я вам ответить, загадочные говорящие пятна?

2

- То есть, ты ждёшь, пока твоя любовь сама тебя найдёт?

- Ага.

- А ты что для этого делаешь?

- Нууу, я онлайн...