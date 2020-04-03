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Пятница, 03.04.2020
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Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 3 апреля

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Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 3 апреля
10:50 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    У меня плохое зрение и я ношу очки. Иногда люди отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: “Мне идет?”. Что должен я вам ответить, загадочные говорящие пятна?

  • 2

    - То есть, ты ждёшь, пока твоя любовь сама тебя найдёт?

    - Ага.

    - А ты что для этого делаешь?

    - Нууу, я онлайн...

  • 3

    Жизнь - это когда стоишь на остановке 40 минут, а какой-то говнюк только подошёл и сразу уехал. А ты стоишь.

    В моей личной жизни, как на банкете: то, что подают — не ем, то, что хочется — не предлагают, просить стесняюсь. Вот и приходится делать вид, что не голоден…

  • 4

    - Я тебя люблю...

    - Правильно делаешь!

Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 3 апреля

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