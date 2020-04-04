Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 4 апреля

Если становится страшно, перед глазами охранника проносятся лучшие кроссворды его жизни.
- Мадам Циперович, ну как так можно? Всю жизнь прожить в Одессе и не уметь плавать!
- Яша, вы уже 30 лет живёте рядом с Домодедово - и что, умеете летать?!
- Диим, все мои подруги уже с животами. Почему мы ещё нет?
- Я не могу так жрать, как твои подруги.
- У твоих сверстников уже жёны, дети, машины, ипотеки!
- Звучит так, словно виновник всех этих бедствий – я.
Составили с женой список вещей, которые нужно взять с собой на море. Старший сын (7 лет) себя вписал, чтоб не забыли.