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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 4 апреля

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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 4 апреля
04:44 Сегодня Телеграф

Очередная коллекция веселых анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    Если становится страшно, перед глазами охранника проносятся лучшие кроссворды его жизни.

  • 2

    - Мадам Циперович, ну как так можно? Всю жизнь прожить в Одессе и не уметь плавать!

    - Яша, вы уже 30 лет живёте рядом с Домодедово - и что, умеете летать?!

  • 3

    - Диим, все мои подруги уже с животами. Почему мы ещё нет?

    - Я не могу так жрать, как твои подруги.

    - У твоих сверстников уже жёны, дети, машины, ипотеки!

    - Звучит так, словно виновник всех этих бедствий – я.

  • 4

    Составили с женой список вещей, которые нужно взять с собой на море. Старший сын (7 лет) себя вписал, чтоб не забыли.

Вечер навеселе: смешные анекдоты 3 апреля

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