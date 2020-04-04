Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 4 апреля

Если становится страшно, перед глазами охранника проносятся лучшие кроссворды его жизни.

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- Мадам Циперович, ну как так можно? Всю жизнь прожить в Одессе и не уметь плавать!

- Яша, вы уже 30 лет живёте рядом с Домодедово - и что, умеете летать?!