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С улыбкой по жизни: веселые анекдоты 5 апреля

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С улыбкой по жизни: веселые анекдоты 5 апреля
10:51 Сегодня Телеграф

Мы предлагаем вам свежую подборку забавных шуток, которые вас непременно развеселят.

  • 1

    Из пункта А в пункт Б выехали: велосипедист, мотоциклист, автомобиль, автобус, поезд, гужевая повозка, полуприцеп и каток. Что-то невероятно интересное происходит в пункте Б.

  • 2

    Отзывы о депиляторе:

    Не знаю как волосы удалять, а тушки курей общипывает хорошо. Мне муж подарил на ДР. Мы живём в селе, так что в хозяйстве вещь очень нужная!

  • 3

    Девушки очень невнимательно читают сказку " Золушка". Они дочитывают только до фразы "Золушка вышла замуж за принца". И бросают. А дальше написано "Конец сказки".

    - Ты умрёшь в нищете, совсем один, окруженный только страданием и болью.

    - Простите, что вы сказали?

    - Я говорю, распишитесь здесь и кредит ваш.

  • 4

    - Вашему мужу необходим абсолютный покой. Вот успокоительное.

    - И когда его ему давать?

    - Вы неправильно поняли. Это для вас.

Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 5 апреля

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