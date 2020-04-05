С улыбкой по жизни: веселые анекдоты 5 апреля

Из пункта А в пункт Б выехали: велосипедист, мотоциклист, автомобиль, автобус, поезд, гужевая повозка, полуприцеп и каток. Что-то невероятно интересное происходит в пункте Б.

Не знаю как волосы удалять, а тушки курей общипывает хорошо. Мне муж подарил на ДР. Мы живём в селе, так что в хозяйстве вещь очень нужная!

3

Девушки очень невнимательно читают сказку " Золушка". Они дочитывают только до фразы "Золушка вышла замуж за принца". И бросают. А дальше написано "Конец сказки".

- Ты умрёшь в нищете, совсем один, окруженный только страданием и болью.

- Простите, что вы сказали?

- Я говорю, распишитесь здесь и кредит ваш.