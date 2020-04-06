Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 6 апреля

Всё, что надо знать о моей аккуратности - сегодня в лесу "охотясь"на грибы, я отмахивалась от надоевших комаров и воткнула себе НОЖ в лицо.

Муж храпит. Жена решила под шумок пукнуть. Получилось громко. Голос мужа: "Если я сильно храплю, толкни локтем, чё ж сразу травить".

3

Играем в карты на раздевание, и я вот уже три часа готова раздеться… Но карта, блин, как назло, всё прёт и прёт!..

А ведь еще буквально несколько лет назад люди, вводя в гугл "Кличко лучшее", искали бои.