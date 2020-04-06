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Понедельник, 06.04.2020
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Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 6 апреля

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Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 6 апреля
10:56 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Всё, что надо знать о моей аккуратности - сегодня в лесу "охотясь"на грибы, я отмахивалась от надоевших комаров и воткнула себе НОЖ в лицо.

  • 2

    Муж храпит. Жена решила под шумок пукнуть. Получилось громко. Голос мужа: "Если я сильно храплю, толкни локтем, чё ж сразу травить".

  • 3

    Играем в карты на раздевание, и я вот уже три часа готова раздеться… Но карта, блин, как назло, всё прёт и прёт!..

    А ведь еще буквально несколько лет назад люди, вводя в гугл "Кличко лучшее", искали бои.

  • 4

    Такое ощущение, что наши с тобой отношения строили таджики.

Начните новую неделю с хорошим настроением: анекдоты 6 апреля

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